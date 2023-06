Pita de Pecica a devenit produs de origine protejata, cu indicații geografice protejate, informeaza Consiliul Județean Arad. In iulie urmeaza inregistrarea denumirii „Pita de Pecica” in Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate „Pita de Pecica” (IGP), potrivit hotararii Comisiei Europene. „Este o realizare unica in județul Arad și extrem de rara […] Articolul Pita de Pecica a obținut recunoaștere europeana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .