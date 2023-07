Ar fi greșit sa ne gindim la niște soluții universale pentru toți refugiații ucraineni, care solicita azil pe teritoriul Republicii Moldova, intrucit fiecare caz este unic in felul sau, cu nevoi individuale. O declarație in acest sens a facut directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice IPIS), Vadim Pistrinciuc. „Fiecare caz este unic in felul sau. Unii nu aplica pentru azil