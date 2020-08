Stiri pe aceeasi tema

- IN ASTEPTARE…Ajuns inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, mai are de asteptat pana isi va afla pedeapsa finala. Curtea de Apel Iasi a decis sa amane, pana in toamna, judecarea acestuia. De asemenea, in prima instanta, Tribunalul Vaslui a decis condamnarea…

- DOREL!… Pentru furnizorul de gaze naturale din municipiul Vaslui, cateva lucrari de modernizare a rețelei de apa și canal s-au dovedit un adevarat chin. Și asta pentru ca avariile nu mai contenesc, determinate de neatenția lucratorilor firmei caree se ocupa de modernizare. Astfel, daca ieri, aceștia…

- In aceasta dimineața s-a format coada la poarta Centrului Regional de Transfuzii Iași. Zeci de persoane au venit sa doneze sange. Deși ieri primarul Mihai Chirica a promis cate 500 de lei pentru fiecare donare, cei veniți spun ca o fac din spirit civic. Primaria vrea sa incurajeze donarea de sange prin…

- GAFA IMPARDONABILA LA SAJ VASLUI IRESPONSABILI… Corpul de Control al Ministerului Sanatatii si-a incheiat, ieri, misiunea in judetul Vaslui. A fost verificata activitatea de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dar si de la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.…

- GRAV… Dupa ce a propagat in spatiul public mai multe mesaje referitoare la inutilitatea purtarii mastilor de protectie, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a parut ieri extrem de afectat de cele intamplate sefei de la SJU Vaslui. Lacrimi inutile si regrete prea tarzii. Poate daca…

- Un barbat a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sangeorz Bai și cei ai Secției 7 și a fost plasat in Arestul I.P.J. Bistrița-Nasaud. Articolul A incercat sa scape de arestul preventiv apare prima data in Someșeanul.ro .

- CERERE…Fiul grefierei de la Judecatoria Barlad, Eduard Stefan Ciocoiu, a fost prins dupa cinci zile de cautari de la comiterea infractiunii si bagat direct dupa gratii. Ajuns in arest preventiv, Ciocoiu a contestat la Tribunalul Vaslui, dar instanta a respins-o, ca nefondata. Barbatul de 30 de ani,…

- CERERE… Fiul grefierei de la Judecatoria Barlad, Eduard Stefan Ciocoiu, a fost prins dupa cinci zile de cautari de la comiterea infractiunii si bagat direct dupa gratii. Ajuns in arest preventiv, Ciocoiu a contestat la Tribunalul Vaslui, dar instanta i-a respins solicitarea ca fiind nefondata. Barbatul…