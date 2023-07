Stiri pe aceeasi tema

- In ședința ordinara de joi consilierii locali targumureșeni vor trebui sa aprobe bugetul total estimativ al proiectului „Realizare piste de biciclete in lungul canalului Pocloș" aprobat in cadrul in valoare totala de 5.042.507,48 lei (inclusiv TVA) din care 279.650 lei vor fi alocați din bugetul local…

- La finalul anului trecut, primarul comunei Aninoasa, comuna Aninoasa a primit o veste excelenta. Astfel, un proiect important pentru comunitate a obținut finanțarea mult așteptata. In localitate va fi amenajata o pista pentru biciclete, un proiect important pe agenda edilului Marius Manole. Articolul…

- Conducerea Primariei Comunei Panet anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea rețelei de canalizare in satul Santioana de Mureș, comuna Panet, județul Mures", propus a fi amplasat in comuna Panet, satul Santioana de Mureș. "Informațiile…

- Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, a lansat o provocare cetațenilor care locuiesc pe strazile Ion Irimescu și Universitații și anume aceea de a participa la amenajarea spațiului dintre pista de biciclete proaspat finalizata și drum prin insamanțare de gazon sau plantare de flori. ”Avand in…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Amenajare parau in localitatea Batoș", propus a fi amplasat in comuna Batoș, satul Batoș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Potrivit proiectului Deciziei etapei de incadrare,…

- Primaria Comunei Sanpaul, instituție condusa de catre primarul Simon Istvan (foto), anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Sanpaul, județul Mureș, propus a fi amplasat…

- Deschise circulatiei la finele saptamanii trecute, noile poduri de pe soseaua Alba Iulia au piste de biciclete amenajate intr-un mod cel putin „unic": una a fost trasata printr-un fel de sant, iar cealalta este acoperita partial de parapetele de protectie pentru traficul rutier. Chiar daca este vorba…

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, accidentul s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, pe raza comunei Taureni, in momentul in care un autotren a parasit partea carosabila intrand intr-o locuința din proximitatea drumului. In urma accidentului, șoferul a suferit leziuni minore și a fost preluat de un…