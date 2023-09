Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Balcanic de Canotaj 2023, debuteaza vineri, 15 septembrie. Va fi prima competiție internaționala de canotaj organizata pe Lacul Lebada din Pantelimon. Cu acest prilej se inaugureaza și prima pista olimpica de canotaj din Romania, cu o lungime de 2000 de metri.Evenimentul se va desfașura…

- Redeschiderea pentru pietoni a platoului din centrul orașului Buzau, Piața Dacia trecand printr-un proces de reabilitare și transformare , a fost marcata, ieri seara, printr-un eveniment in cadrul BIAF , festival aflat in plina desfașurare la Buzau, in prezența actorului american Armand Assante. ,,In…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la inaugurarea unei creșe in orașul Tauții-Magherauș. Aici pot fi inscriși copiii cu varsta pana la 3 ani, creșa fiind dotata la standarde europene. ”Am incheiat vizita doamnei ministru al Educației, Ligia Deca, in Maramureș cu inaugurarea Creșei din orașul…

- Pompierii din Botoșani, cei mai buni din țara la „Pista cu obstacole pe 100 de metri” Pompierii botoșaneni s-au remarcat in proba „Pista cu obstacole pe 100 de metri” prin viteza, echilibru și dexteritate, la etapa naționala a Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta. Aceasta…

- Continuam rubrica noastra, inaugurata din numarul trecut, de prezentare a “chipurilor de sfinti si mari duhovnici ai secolului XX”, precum si a personalitatilor din lumea universitara cu mare trecere si calcatura adanca.

- Astazi, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau a fost inaugurat un nou spațiu de pregatire sportiva și tactica pentru polițiști. ,,Sala de sport este parte a unui sediu pentru care au fost demarate procedurile de reabilitare la inceputul anului, lucrarile fiind incheiate in luna iulie.…

- Așa cum era de așteptat, cea de-a treia ediție a Cupei „Ion Nistor" de la Vicovu de Sus a starnit un mare interes printre cele mai bune echipe de minifotbal din Romania, care se vor lupta in intervalul 10-13 august, la moderna baza sportiva de la Bivolarie, pentru premiile atractive ...

- Podul care traverseaza Dunarea la Braila va fi dat in folosința joi. Este al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, cu o lungime totala de peste 1.974 de metri deasupra fluviului și o deschidere centrala de 1.120 de metri, mai mare decat Golden Gate din San Francisco, pod cu care este comparat,…