Stadionul CIL aflat in cartierul Veza din municipiul Blaj va avea in curand o pista de atletism modernizata, cu șase culoare de alergare și suprafața din tartan. Primaria Blaj a lansat miercuri, 4 august, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru amenajarea pistei de atletism a Stadionului CIL din municipiu. Valoarea totala […] Citește Pista de atletism din tartan, cu șase culoare de alergare, la Stadionul CIL din Blaj. Investiție de peste 600.000 de lei in Alba24 .