- Fostul internațional Florentin Petre (45 de ani) crede ca generația actuala are valoare sa califice naționala la CM 2022, dupa 24 de ani. Actual antrenor al Daciei Unirea Braila, Florentin Petre, 54 de selecții, prezent cu echipa naționala la doua turnee finale, EURO 2000 și EURO 2008, are incredere…

- Programul tricolorilor pentru meciurile cu Islanda si Liechenstein, ultimele din preliminariile CM 2022, a fost dezvaluit de FRF, anunța news.ro FRF a anuntat, sambata, programul tricolorilor pentru meciurile cu Islanda si Liechenstein, ultimele din preliminariile CM-2022: - 16 tricolori…

- Echipa naționala de fotbal masculin a Romaniei va disputa in aceasta luna ultimele doua partide in grupa, din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Selecționerul Mirel radoi a anunțat lista celor 26 de tricolori convocați.

- Șansele naționalei de fotbal a Romaniei pentru calificarea la Campionatul Mondial au fost analizate in emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 21 octombrie 2021, in compania lui Dumitru Mureșanu, fost fotbalist. Invitatul moderatorului Catalin Paduraru a vorbit despre partidele…

- Mirel Radoi a anunțat ca va mai fi selecționerul României înca doua meciuri, iar în eventualitatea în care tricolorii vor ajunge la barajul de calificare pentru Mondialul de Fotbal din 2022 el nu se va mai afla pe banca tehnica. FRF a oferit marți un prim punct de vedere. Ce…

- Naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa vineri seara, in meciul disputat la Hamburg, de naționala Germaniei in etapa a șaptea a Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022. Dupa ce a condus la pauza cu 1-0 prin golul lui Ianis Hagi, Romania a cedat in fața Germaniei care a marcat…

- Germania iși continua drumul spre Campionatul Mondial din Qatar, din 2022, iar miercuri seara s-a impus in fața Islandei cu 4-0. Naționala lui Hans-Dieter Flick este pe primul loc in grupa Romaniei, cu un golaveraj de invidiat, 17-2, iar jucatorii nemți se ințeleg excelent pe teren. Kai Havertz, gest…