Pisici din rasa persana, Maine coon, norvegiana de padure vor putea fi admirate in cadrul competitiei de la expozitia SofistiCat, care va avea loc la Romexpo, in Capitala, sambata si duminica, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Peste 250 de pisici din noua tari vor fi aduse la Expozitia Internationala Felina de Primavara. Expozitia, deschisa in ambele zile, intre orele 10,00-17,00, va avea ca punct de atractie concursul "Best in Show", in care cele mai frumoase pisici vor ocupa un loc pe podium. Un prestigios juriu international va evalua exemplarele de pisici din rase…