Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Arad au fost chemați, marți, prin apel la 112, sa intervina intr-un bloc din zona Vlaicu, unde o pisica era blocata in gura de aerisire a unui bloc. De indata, un echipaj de descarcerare cu trei subofițeri s-a deplasat la locul intervenției. Dupa aproximativ 15 minute, pompierii au deblocat…

- Pompierii militari din cadrul Secției Sarmașu au fost solicitați sa intervina marți, 19 aprilie, in jurul orei 10.18, la un incendiu izbucnit intr-o casa de locuit de pe strada Republicii din Sarmașu. "A fost vorba de o locuința inundata cu fum, acesta a provenit de la un televizor. In urma evenimentului,…

- Un sofer a fost prins de politisti circuland cu viteza de 138 kilometri pe ora intr-un cartier din municipiul Arad, cu 88 kilometri pe ora peste viteza legala admisa in acel loc. Barbatul are 35 de ani si este din judetul Ilfov, fiind oprit in cartierul Vlaicu. „Viteza inregistrata de aparatul radar…

- Pompierii prahoveni au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuința din comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copaceni. Potrivit ISU PH, pompierii au actionat cu doua autospeciale de lucrucu apa și spuma, iar incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 120…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina pe timpul noptii,la un incediu la o locuinta din comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copaceni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, pompierii au intervenit cu…

- Polițiștii interveneau la o solicitare venita prin 112 in momentul in care barbatul a ieșit la ei, ținand o maceta in mana și adresandu-le și injurii. Pentru a calma spiritele, a fost nevoie de intervenția celor de la Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Arad, adica mascații.

- Politistii Sectiei 1 Vlaicu, impreuna cu cei de proximitate ai Biroului de Ordine Publica, au depistat, in dupa amiaza zilei de 18 februarie a.c., un tanar de 21 de ani, din Arad, in timp ce transporta, intr un rucsac.Este vorba despre 100 de pachete de tigari netimbrate, susceptibile a proveni din…

- Doua autospeciale și doua echipaje SMURD din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost alertate in jurul orei 19.00 pentru a interveni in aceasta seara la un accident rutier intre localitațile Popești și Corușu. Pompierii au intervenit pentru a salva o femeie prinsa sub un autoturism rasturnat in…