- Un cuplu din Utah și-a expediat din greșeala pisica de companie intr-un pachet de retur pentru Amazon, relateaza Business Insider. Animalul, ramas prins in cutie fara mancare sau apa timp de șase zile, a fost salvat de un angajat al companiei.

- Un urs și-a facut apariția luni dimineața la Gherla. Oamenii au sunat urgent la 112. Dupa mai multe sesizari de urși in ultima perioada, la Fizeșu Gherlii, Santioana, Santejude, Santejude Vale, urșii au ajuns și la oraș, o situație fara precedent. Animalul a fost vazut in jurul orei 7, in zona strazii…

- Un padurar de la Ocolul Silvic Broșteni (Suceava) a surprins momentul apariției unui urs impresionant. Animalul a lasat impresia la un moment dat ca vrea sa il atace pe barbat, dar s-a razgandit și s-a indepartat apoi in padure.

- Zeci de copii de la Casa de Copii Sfantul Onufrie, Casa de copii Filantropia Alba și unitațile de tip maternal Turda au participat, sambata, 6 aprilie, la o tabara montana organizata la Centrul de Vacanța Moara de Padure .

- Un videoclip in care un lup pare ca alearga dupa un biciclist, pe un drum din apropiere de Poiana Brașov, a devenit viral și a provocat discuții in mediul online. Imaginile au fost filmate dintr-o mașina aflata in spatele biciclistului.

- In lunile aprilie-mai 2024 se va desfasura monitorizarea și estimarea efectivelor speciilor urs brun, lup, ras și pisica salbatica pe teritoriul judetului Bistrita-Nasaud, a transmis Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bistrița-Nasaud. „Avand in vedere atributiile ce revin autoritatii publice centrale…

- O pisica salbatica a devenit vedeta pe pagina Regiei Naționale a Padurilor, dupa ce a fost filmata in Parcul Național Calimani cand se bucura de razele soarelui. Cristin Cireș, reprezentant al Regiei Naționale a Padurilor, a filmat zilele trecute o intalnire cu o frumoasa pisica salbatica intr-o padure…