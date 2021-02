Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Sandero a pus capat hegemoniei Seat Leon în Spania. Modelul grupului Renault, care costa de la mai puțin de 10.000 de euro, a devenit anul trecut cea mai vânduta mașina noua în Spania, detronând modelul Seat Leon care a fost timp de cinci ani pe locul 1 la vânzari.…

- Potrivit raportului World Economic Outlook, publicat marti, FMI anticipeaza ca economia mondiala va creste in acest an cu 5,5%, cu 0,3 puncte procentuale mai mult fata de estimarile din octombrie. PIB-ul mondial ar urma sa creascu cu 4,2% in 2022. ”Multe depind de rezultatul cursei dintre virusul mutant…

- Panica printre cei 90 de romani aflați la bordul unui avion de pe ruta Roma – Suceava, ieri, in jurul orei 15.30, dupa ce aeronava a fost lovita de un fulger imediat dupa decolare, potrivit www.stiridiaspora.ro . Totul a avut loc imediat dupa decolarea de pe aeroportul G. B. Pastine din Ciampino atunci…

- Cat platesc romanii pe avion ca sa vina acasa din Europa: cel mai ieftin bilet - 5,75 euro, dus-intors, cel mai scump - 835 euro/persoana. Numarul zborurilor s-a redus cu peste 70% Numarul zborurilor din statele europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca s-a redus cu pana…

- ”Sarbatorile de iarna au fost intotdeauna o ocazie asteptata de romanii care studiaza sau muncesc in afara tarii sa vina acasa, insa anul acesta zborurile catre Romania au scazut dramatic. Conform ultimelor date inregistrate de Vola.ro, in luna decembrie a acestui an numarul zborurilor din statele europene…

- In echipa ideala nu se afla jucatori precum Michel Platini, Zinedine Zidane sau Thierry Henry. Echipa ideala este: Lev Iasin (Rusia) - Cafu (Brazilia), Franz Beckenbauer (Germania), Paolo Maldini (Italia) - Pele (Brazilia), Lothar Matthaus (Germania), Xavi Hernandez (Spania), Diego Maradona (Argentina)…

- France Football a anuntat echipa ideala pentru Balonul de Aur «Dream Team», condusa de portarul rus Lev Iasin. Nu lipsesc Maradona, Pele, Messi. In ancheta publicatiei franceze a fost numit si Gheorghe Hagi. In echipa ideala nu se afla jucatori precum Michel Platini, Zinedine Zidane sau Thierry…