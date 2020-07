Stiri pe aceeasi tema

- Fosta bazilica Sfanta Sofia, transformata in moschee, urmeaza sa ramana deschisa vizitatorilor in afara orelor de rugaciune musulmana - in timpul carora icoanele crestine urmeaza sa fie acopeite - a anunat marti Autoritatea afacerilor religioase din Turcia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Consiliul…

- Papa Francisc s-a declarat duminica indurerat de decizia Turciei de a transforma muzeul Hagia Sofia din Istanbul in moschee, relateaza Reuters, citat de Agerpres. ”Gandurile mele se indreapta spre Istanbul. Ma gandesc la Sfanta Sofia si sunt foarte indurerat”, a spus suveranul pontif in timpul discursului…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a deschis vineri calea spre transformarea fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, revocand actualul sau statut de muzeu, a anuntat presa din aceasta tara, citata de agentiile de presa internationale.

- Consiliul de stat din Turcia a acceptat cererea mai multor asociatii anuland o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu, a indicat agentia de presa de stat Anadolu. Consiliul a examinat aceasta cerere din 2 iulie si decizia sa a fost asteptata…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat decizia transformarii catedralei Sfanta Sofia din Istanbul in moschee. In cazul unui aviz favorabil de a reveni la statul de moschee, guvernul turc spera ca rugaciunile in Sfanta Sofia sa poata incepe din 15 iulie.

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters. O instanta turca a primit…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a solicitat miercuri Turciei sa pastreze statutul de muzeu al catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, cu o zi inainte de pronuntarea asteptata a unei instante ce ar putea sa le ofere castig de cauza unor organizatii care solicita revenirea monumentului la statutul…

- Statutul Hagia Sofia din Istanbul, biserica din secolul al VI-lea transformata in moschee si acum muzeu, este o chestiune doar de "suveranitate nationala", a declarat seful diplomatiei turce, citat joi de dpa, anunța AGERPRES."Cu siguranta nu este o problema internationala. Este o chestiune…