Stiri pe aceeasi tema

- ■ drumetiile in masiv ale unor turisti n-au fost scutite de neprevazut ■ unii au fost speriati de ursi in zona cascadei Duruitoarea, iar altii au suferit accidentari ■ Salvamontistii care actioneaza pe Ceahlau au avut zile cu destule misiuni pe parcursul saptamanii trecute, dar mai ales in week-end,…

- Trei persoane, cu varste cuprinse intre 17 si 78 de ani, au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs, marti, 26 ianuarie, in Topolita. “Prin apel la 112, in jurul orei 15:14, am fost inștiințati despre producerea unui accident rutier produs in localitatea Topolița, comuna Grumazești.…

- ■ la Neamt, rata de infectare este de 1,11 la mia de locuitori ■ la nivel national, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 111 decese ■ Pana pe 7 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 658.958 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 591.596 de pacienți au fost…

- ■ situata in strada Sperantei, Sectia Psihiatrie era singura autorizata ISU pentru securitate la incendii ■ sapte pacienti au fost transferati la Spitalul de Psihiatrie Sfintul Nicolae ■ in unitate s-a declansat o ancheta interna, dar si politia verifica camerele pentru a depista persoana care a fumat,…

- ■ la exact trei luni de la moartea sotului, educatoarea Angelica Tabacaru, fost inspector scolar, si-a pierdut sora, din cauza unui accident vascular cerebral ■ desi are propriile mustrari de constiinta, legate de decesul acesteia, Angelica Tabacaru nu ezita sa faca rechizitoriul unui sistem medical…

- ■ focul a fost vazut in jurul orei 14:00 ■ incendiul de amploare a distrus lacasul de cult din temelii ■ din fericire, nu au fost victime ■ Incendiul de proportii care a avut loc in zi mare sarbatoare la biserica din localitatea Risca, comuna Draganesti, a distrus in totalitatea lacasul de cult. Dupa…

- ■ la cinci angajatori au fost depistati opt „negri“ ■ aici au fost si cele mai mari sanctiuni ■ luna trecuta, trei nemteni au murit la serviciu ■ Munca la negru ramine un fenomen care nu poate fi eradicat, cu atit mai mult cu cit criza sanitara face ravagii. Unii din cei in culpa au […] Articolul Amenzi…

- ■ impozitele si taxele locale au fost indexate cu rata inflatiei de anul trecut, adica vor fi mai mari cu 3,8% Tirgnemtenii vor plati, in 2021, sume cu 3,8% mai mari in contul birurilor locale. Consiliul Local a hotarit, in sedinta din 20 noiembrie, indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei…