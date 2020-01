Pisica cu puteri vindecătoare, scoasă la vânzare în Rusia. Suma fabuloasă cerută O pisica cu puteri vindecatoare a fost scoasa la vanzare inRusia, pentru 320.000 de dolari. Pisica are puteri miraculoase,pretinde stapanul ei, care spune ca i-a schimbat viața in bine,„radical”„Pisica mi-a spus intr-un vis sa o vand și sa folosesc banii pentru o cauza nobila”, a scris Georgy, proprietarul pisicii, pe un site de vanzari popular in Rusia, arata The Moscow Times.Rusul a spus ca are pisica, care nu este de rasa, de doi ani și a gasit-o la mormantul unui vindecator din Siberia. A luat-o acasa și de atunci „mi-a schimbat radical viața in bine”.„Ori de cate ori am indoieli, am intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

