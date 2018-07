Piscinele inteligente, o piata locala de 500.000 de euro. Ce beneficii aduc?

Stiri pe aceeasi tema

- Olympus, unul dintre cei mai mari producatori de lactate din Romania, isi extinde portofoliul de produse si lanseaza pe piata locala noul iaurt grecesc Stragghisto, in urma unei investitii de peste 20 de milioane de euro.

- Ernest Airlines, cea mai noua companie aeriana care a intrat de curand pe piata din Romania anunta ca pe site-ul companiei zborurile de iarna pot fi deja achizitionate. Preturile zborurilor sunt afisate...

- Perechea euro/leu a avut in perioada analizata un parcurs calm, chiar daca BNR a decis sa mentina dobanda de politica monetara la nivelul de 2,50%. Piata este mai interesata de evenimentele de pe scena politica locala, dupa ce liderul PSD a lasat de inteles ca doreste suspendarea presedintelui Iohannis.…

- Pentru al treilea an consecutiv, Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei alimentare si a bauturilor de pe piata locala, a fost recunoscuta drept cea mai responsabila companie din tara, prin transparenta si implicarea cu care a dezvoltat proiecte de responsabilitate sociala si de mediu, conform studiului…

- Janssen, companie farmaceutica a Johnson&Johnson Romania, aniverseaza 25 de ani de prezența pe plan local. Compania are un rol semnificativ in dezvoltarea medicamentelor de noua generație, cat și in identificarea si crearea soluțiilor concrete pentru a facilita accesul pacienților romani la acestea.

- Janssen, companie farmaceutica a Johnson&Johnson Romania, aniverseaza 25 de ani de prezența pe plan local, fiind una dintre primele companii multinationale care si-au deschis biroul in tara noastra. Cu un portofoliu local de peste 30 de medicamente inovatoare, compania Janssen are un rol semnificativ…

- Compania americana Ellaal Goldberg Corporation a anuntat astazi ca îsi extinde investitiile pe piata media locala, în valoare de 50 de milioane de dolari, anuntate în urma cu o luna.

- Compania londoneza Clear Capital Markets a intrat recent pe piata financiara locala, oferind romanilor servicii personalizate de investitii: consultanta de investitii, in care clientul decide investitiile pe baza recomandarilor, si portofolii...