- Piscine in Republica Moldova, prin decizia autoritaților, sint din nou inchise de la 1 august, iar administratorii și proprietarii iși calculeaza pagubele provocate de acțiunile noii interdicții, in timp ce plajele de la Vadul lui Voda in acest week-end au fost supraaglomerate. Despre acest lucru a…

- CHIȘINAU, 31 iul - Sputnik. Activitatea piscinelor va fi interzisa incepand cu ziua de maine, 1 august. Despre aceasta a anunțat premierul, Ion Chicu, in debutul ședinței Guvernului de astazi. Știrea se actualizeaza . . .

- Cu și fara distanțare, turiștii se bucura de vremea frumoasa de la mare, din acest weekend. De cateva zile nu au fost nori pe litoral. Briza marii face insa canicula mai ușor de suportat.

- „Pentru noi hotarele in Israel sunt inchise, in Grecia sunt inchise, conationalii nostri pe plajele din Romania nu pot merge pentru ca plajele sunt inchise si personalul trebuie sa se plaseze 14 zile in carantina, dupa aceea sa mearga pe plaja. Acelasi lucru se intampla in Ucraina si multe alte tari…

- Noile masuri de relaxare se vor aplica de la 1 iunie si sunt incluse intr-un act normativ publicat vineri seara in Monitorul Oficial. Se redeschid terasele in aer liber, plajele, se reiau transporturile și competitiile sportive.

- Ministrul Marcel Vela a anunțat la Nadlac ca strandurile și piscinele raman inchise și in cel de-al doilea „val de relaxare”. Se va lua in calcul deschiderea acestora abia dupa alte analize ale situatiei epidemiologice, anunța MEDIAFAX.„In bazinele descoperite sau acoperite sau in piscine…

- "Dupa discutii cu primarii, mai multe comune au dorit sa isi inchida plajele incepand de miercuri seara", cu o zi inainte de Inaltare, a declarat prefectura franceza, confirmand informatiile aparute in presa locala. "Marea plaja din Damgan va fi inchisa (celelalte nefiind accesibile decat…