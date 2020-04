Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, parlamentarul PNL Marilen Pirtea, a declarat, miercuri, ca multi romani asteapta intarirea legii, pentru o protectie mai buna in fata violentelor la domiciliu pe timpul noptii, tinand cont ca, in aceasta perioada de criza, "a crescut semnificativ riscul aparitiei…

- Specialistii Centrului Olimpic de Testare si Asistenta Stiintifica (COTAS) din cadrul COSR ajuta sportivii si tehnicienii romani din loturile olimpice in aceasta perioada de pregatire individuala la domiciliu cauzata de pandemia de coronavirus. "Sportivii romani si colectivele tehnice…

- "Asa ne-a echipat Ministerul Sanatatii sa vedem un posibil bolnav de COVID-19. Noaptea 24 spre 25 martie. Se pare ca sectia UPU face eforturi sa ne asigure un echipament decent. Sa vedem cate echipamente ne va trimite Guvernul Izolatilor la Domiciliu. Si cand! Sa nu fim pozitivi pana atunci", declara…

- Potrivit sursei citate, cei doi sunt din comuna Deleni, iar femeia spune ca sambata dimineata s-a trezit cu fostul ei soț in locuința, plasat sub izolare, deși barbatul avea ordin de restricție. Femeia susține insa ca fostul ei soț este la al treilea ordin de restricție eliberat de autoritați, in condițiile…

- Asociația „Casa Nadejdei” din Aiud, impreuna cu oameni cu suflet mare, au lansat o inițiativa pentru a veni in sprijinul cetațenilor care se afla in izolare și care nu au posibilitatea de a-și asigura cele necesare traiului. Echipa a lansat o linie directa de telefon unde pot fi contactați, iar ei se…

- Mai multe autocare cu romani sositi din Germania sunt oprite de cateva ore la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pentru trierea medicala a pasagerilor. Conform ultimei hotarari a CNSSU, persoanele care se intorc in tara din tari cu mai mult de 500 de cazuri de COVID-19…

- Fostul premier, Viorica Dancila a declarat ca in aceste momente grele pentru romani "nu mai exista loc de dispute polite", iar toti presedintii care au condus aceasta tara ar trebui sa se uneasca pentru a ajuta Romania sa treaca peste aceasta perioada grea, potrivit Romania TV. "Romania se…

- Lipsa de maști și de alte echipamente de protecție impotriva coronavirusului, dar și panica sunt principalele probleme ridicate de șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a OMS, la Geneva. Pe langa penuria de echipamente de protecție impotriva…