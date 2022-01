Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL a fost intrebat daca Radu Nicolae Chiurtu, Secretar general al Ministerului Energiei, va fi demis in urma greselii din Ordonanta de urgenta cu masurile privind plafonarea preturilor la energie. Pirtea a spus ca acesta ”era cel responsabil sa redacteze ordonanta si sa nu apara acele erori…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a enervat, in ședința de guvern de miercuri, pe care a convocat-o ca sa indrepte eroarea aparuta in Ordonanța facturilor, adoptata marți de Executiv. Conform unor surse politice, prim-ministrul a cerut o ședința de urgența a coaliției, chiar miercuri seara, pentru a discuta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca a fost finalizata si pusa in consultare publica Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece. …

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- La ședința, pe langa prim-ministrul Nicolae Ciuca, participa Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor. Liderii politici discuta despre implementarea noului certificat covid.Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a vorbit la Realitatea PLUS despre certificatul Covid, despre utilizarea acestuia…

- Premierul Nicolae Ciuca și liderii partidelor din coaliția de guvernare s-au intalnit, miercuri seara, la Palatul Victoria, pentru a discuta forma finala a certificatului COVID, dar și legea bugetului pe 2022, au declarat surse politice pentru Libertatea. La ședința organizata la Guvern au participat…

- Președinții celor trei partide, PNL, PSD și UDMR au programata la ora 12.00 o intalnire la sediul Guvernului in care vor discuta pe marginea rectificarii bugetare, inainte ca aceasta sa fie aprobata in ședința de guvern programata in jurul pranzului, au declarat surse politice pentru Libertatea.Florin…