Pirotehniștii în alertă – cinci proiectile, descoperite în pădure Un apel la 112 a pus, astazi, in stare de alerta echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vasile Goldiș din Arad. Un turist, care se afla in zona localitații Ineu, in padurea din „Dealul Viilor”, impreuna cu mai mulți prieteni, a anunțat ca aobservat un obiect metalic, posibil proiectil. Pirotehniștii au stabilit ca este […] Articolul Pirotehniștii in alerta – cinci proiectile, descoperite in padure a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

