Stiri pe aceeasi tema

- Marian Moise, unul dintre pirotehnistii care au montat artificiile din clubul Colectiv, a recunoscut in fata instantei ca nu a efectuat instructajul tehnic inainte de eveniment, chiar daca legislatia in vigoare il obliga sa faca acest lucru. El a marturisit, totodata, ca nu a verificat temeinic stingatorul…

- La Tribunalul Bucuresti a avut loc joi un nou termen in dosarul Colectiv, iar Marian Moise a dat o ampla declaratie in fata judecatorului privind montarea si lansarea artificiilor in club, potrivit Agerpres. "Am vazut niste boxe in lateralul scenei si am decis sa le montam deasupra lor, mai ales ca…

- Tribunalul București dezbate joi un nou termen in dosarul Colectiv și audiaza inculpații care au dorit sa dea declarații la finalul administrarii celorlalte probe in dosar.Astfel a fost audiat artificierul Marian Moise și totodata șefa acestuia, unul dintre patronii societații Golden Fireworks…

- Pirotehnistul care a montat artificiile in clubul Colectiv a ajuns in fața instanței. Marian Moise susține ca a procedat corect in noaptea de vineri, 30 octombrie 2015, declarand ca „stingatorul nu funcțina. Daca funcționa, se stingea focul”.

- In 2016 s-au facut pasi importanti in piata de asigurari RCA, dar au ramas oarecum neterminati. Ca urmare, faptul ca, in prezent, Comisia Europeana ne obliga sa facem niste schimbari la Legea 132/2017 ne ofera posibilitatea, daca tot deschidem...

- Anna Scerbakova, tanara patinatoare rusa, a facut senzație la prestigiosul turneu Skate America-2019, care a avut loc la Las Vegas. In cadrul programului liber, sportiva de doar 15 ani a efectuat cel mai complicat element tehnic din patinajul artistic feminin.

- La Tribunalul București are loc joi un nou termen in dosarul „Colectiv”. Este audiat ca martor Cornea Ionel, fost inspector general al IGSU la momentul tragediei. Judecatorul i-a reproșat ca avea o lege, dar nu o respecta. „Ce criterii trebuiau, ca sa constatați ca incalca legea?”, a fost intrebarea…

- Fostul șef SRI, George Maior, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), pentru audieri in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat. La ieșirea de la audieri fostul șef al SRI a declarat…