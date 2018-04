Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sector 1 au stabilit, in urma cercetarilor, ca Niculaie-Cristian Dițu, piromanul care a incendiat opt mașini in sectorul 1, in aceeași seara a dat foc și unui alt autovehicul parcat pe strada Drumul Sarii.

- Barbatul arestat pentru incendierea a opt autoturisme in Capitala este cercetat de procurori in alte doua cazuri, dupa ce acestia au extins cercetarile cu privire la alte doua acte materiale ale...

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus prin ordonanta din data de 07.04.2018, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul D. N. C., pentru savarsirea infractiunii de distrugere in forma agravata prevazuta de art. 253 alin. 4 C.p., in forma…

- Piromanul din București prins de Poliție vineri, fiind identificat ca suspect principal. El are 45 de ani și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. El și-a recunoscut faptele la primul interogatoriu dupa ce a fost prins. Barbatul are doi copii și a divorțat…

- Politia a facut publice, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu barbatul suspectat ca sambata trecuta ar fi incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei. Politistii spun ca au vizionat in ultimele zile inregistrari video de pe aproape 200 de camere de supraveghere si au audiat mai multi martori…

- La patru zile de la incidentul care a ingrozit Capitala, politia continua sa il caute pe piromanul care a incendiat opt mașini in sectorul 1. In cursul zilei de astazi, polițiștii au facut publica imaginea cu principalul suspect.

- Autorul celor trei incendii din Capitala de sambata seara, in urma carora au fost avariate opt masini, inca nu a fost prins de politisti.Reprezentantii Politiei Capitalei au precizat, pentru MEDIAFAX, ca suspectul celor trei incendii din Capitala, in urma carora au fost avariate opt masini,…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de…