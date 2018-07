Stiri pe aceeasi tema

- Incident deosebit de grav intr-un cartier din Targu Jiu. Mai multe mașini au fost avariate dupa ce bucați de tencuiala s-au desprins de pe un bloc situat in zona Lido din municipiu și au cazut peste ele. Pagubiții susțin ca nu este prima data cand se intampla un astfel de incident și ca se va mai repeta,…

- O targujianca a cerut, duminica, sprijinul polițiștilor, dupa ce i-a disparut telefonul in valoare de 3.500 de lei, in timp ce se afla intr-un restaurant din Motru. iPhone-ul a fost localizat rapid, prin intermediul unui program pe care tanara il instalase recent. „La data de…

- Un targujian care locuiește pe strada Bradului a reușit sa surprinda trecatorii. Acesta a pus un mesaj șocant pe cireșul din curtea casei sale, probabil pentru a-i indeparta pe cei care ravnesc la fructele vandute la un preț piperat, in acest an, in piețe. Oamenii sunt anunțați ca cireșele sunt „otravite”,…

- Panica pe strada Luminii. Oamenii din zona s-au alertat in momentul in care au vazut ca iese fum dintr-o locuinta si au alertat imediat fortele de interventie. Pompierii au directionat imediat in zona doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Interventia prompta a pompierilor a facut ca focul sa nu se…

- O simulare a unui incendiu de amploare a avut loc, marți dimineata, in incinta mall-ului din Targu-Jiu. Pompierii au intervenit la fel ca intr-o situație reala, fiind trimiși 20 de angajați la fața locului, iar oamenii s-au conformat indicațiilor salvatorilor. Potrivit scenariului, bucataria…

- Un tanar din Targu-Jiu susține ca a trecut prin momente grele, vineri seara, cand s-a trezit cu Poliția la ușa. Oamenii legii l-au anunțat ca trebuie sa coboare cu ei la mașina, pentru ca ar fi produs un accident și a fugit de la fața locului, bazandu-se pe declarația unui biciclist care le-a…

- Oamenii care treceau duminica pe langa Spitalul Judetean de Urgenta Slatina au trecute prin clipe de panica. Pompierii au intervenit cu o autoplatforma pentru a indeparta tabla care ramasese desprinsa dupa ce mai multe bucați din cladire au cazut din cauza vantului puternic.

- Aproape trei tone de monede au fost adunate intr-o cutie in centrul Timișoarei, pentru copiii bolnavi. Aproximativ 32.000 de euro au reușit sa doneze oamenii cu suflet bun intr-o cutie de sticla amplasata in Piața Victoriei din Timișoara, vizavi de Catedrala Mitropolitana. Un proiect inceput de Academia…