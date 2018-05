Stiri pe aceeasi tema

- Grupul italian Pirelli face angajari pentru fabrica din Slatina, obiectivul companiei fiind 50 de persoane recrutate in fiecare luna, pana la sfarsitul anului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Grupul italian Pirelli face angajari pentru fabrica din Slatina, obiectivul companiei fiind…

- Salon Diana, din Gaești, cauta: manichiurista/pedichiurista, specialist make-up coafeza (cu experiența și in domeniul frizeriei). Carte de munca asigurata + Post-ul GAESTI: Salon Diana angajeaza personal! Vezi posturile disponibile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 24 aprilie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 587 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Investitorii francezi de la Piroux Group, care deschid o fabrica de componente auto la Targu Jiu, au nevoie de personal calificat. Posturile sunt dedicate in mare parte celor cu studii medii, iar compania are nevoie de aproximativ 150 de muncitori. Cei care vor sa se angajeze trebuie sa mearga cu CV-urile…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 426 de posturi, cele mai multe, 254, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Bosch va face interviuri direct in fabrica la Cluj. Angajari masive de operatori și ingineri Liderul global in furnizarea de tehnologii si servicii Bosch a anunțat ca va organiza doua acțiuni de recrutare de personal pentru fabrica sa de la Jucu. Prima acțiune va avea loc în 17 martie, în…

- Fabrica construita la Medieșu Aurit de catre compania Alu Menziken va avea la inceput 250 de angajați, urmand ca numarul acestora sa creasca la 700. Conducerea companiei a postat pe internet profilul angajaților pe care ii cauta. Posturile vacante po fi vazute aici: http://alu-menziken.ro/cariere/ In…

- Fabrica construita la Medieșu Aurit de catre compania Alu Menziken va avea la inceput 250 de angajați, urmand ca numarul acestora sa creasca la 700. Conducerea companiei a postat pe internet profilul angajaților pe care ii cauta. Posturile vacante po fi vazute aici: http://alu-menziken.ro/cariere/ In…