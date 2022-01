Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern a anuntat duminica ca anumite zone din capitala Tonga, Nuku'alofa, au suferit daune semnificative din cauza puternicei eruptii vulcanice si a tsunami-ului de sâmbata, dar nu au fost semnalati raniti sau morti, transmite AFP, citata de Agerpres. "Tsunami-ul…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a spus ca atacul asupra Kazahstanului este in concordanța cu tendința generala de presiune asupra Rusiei prin incercari de a ataca statele post-sovietice de-a lungul perimetrului sau. "Kazahstanul este o incercare de a ataca statele post-sovietice…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a revenit luni pe Pamant dupa o calatorie de 12 zile in spatiu, incheind astfel cu succes un antrenament pentru zborul planificat in jurul Lunii impreuna cu SpaceX, compania lui Elon Musk, in 2023, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Magnat in domeniul modei online…

- Fundașul formației Universitatea Craiova , Bogdan Vatajelu, a fost foarte afectat dupa semieșecul de la Voluntari . „Ne doream victoria, dar platim pentru momentele noastre boeme din aparare. Lucram fazele fixe la antrenamente, dar meciul e meci, e altceva. Trecem peste meciuri și nu adunam puncte multe,…

- O nava spatiala rusa Soyuz urmeaza sa transporte miercuri un miliardar japonez la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), o calatorie efectuata in cadrul eforturilor Moscovei de a se impune pe piata profitabila a turismului orbital, potrivit AFP. Acest zbor, care va avea ca punct de plecare cosmodromul…

- Bucați din satelitul sovietic distrus de Rusia pe orbita luni au fost filmate și fotografiate cu ajutorul telescopului, scrie Space.com. Imaginile au fost realizate de Numerica Corp., o companie americana care monitorizeaza deșeurile spațiale.

- Tom Hanks, unul dintre cei mai apreciați și îndragiți actori de la Hollywood, a dezvaluit ca a refuzat sa mearga în spațiu la bordul rachetei New Shepard a companiei aerospațiale Blue Origin, fondata de Jeff Bezos, în pofida faptului ca i s-a oferit un bilet, relateaza IFL Science.Hanks…

- Cleo Smith, fetița de patru ani care era disparuta dintr-un camping, a fost gasita incuiata intr-o casa. Locuința in care se afla este la aproximativ 50 de mile de camping, iar un barbat a fost arestat. Toata țara a fost alaturi de familia micuței, guvernul statului Australia a oferit atunci o recompensa…