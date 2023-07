Un varf in forma de piramida din muntele Ellsworth din Antarctica alimenteaza de cel puțin șapte ani tot felul de teorii ale conspirației care implica extratereștri și civilizații antice, scrie odditycentral.com.

Imagini din satelit ale unui varf de munte in forma de piramida din Antarctica au aparut pentru prima data pe internet in 2016. Masurand 2 kilometri patrați in fiecare direcție la baza sa, un design care amintește de piramidele egiptene, structura geologica a devenit instantaneu sursa de inspirație pentru tot felul de teorii ale conspirației.

