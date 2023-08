Piramida de pe muntele Ceahlău, fenomenul din ziua Schimbării la Faţă In fiecare an, de 6 august, mii de curiosi urca pe varful Toaca pentru a vedea cum umbrele muntelui se contopesc intr-o piramida spatiala. Fenomenul, unic in Romania, are o explicatie stiintifica, dar este inconjurat si de o aura de mister. Umbra piramidala, spatiala sau holografica – iata doar cateva din denumirile date fenomenului care […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

