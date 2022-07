Stiri pe aceeasi tema

- Gerard Pique și Shakira au anunțat ca se despart. Cei doi au surprins presa din lumea intreaga cu vestea de la inceputul lunii iunie. Aceștia au decis sa mearga pe drumuri separate dupa 12 ani de relație. Celebrul sportiv a fost surprins recent ascultand o piesa cantata de mama copiilor sai. Vedetele…

- Dupa ce s-a desparțit de Pique, Shakira a incercat sa stea cat mai departe de lumina reflectoarelor, insa paparazzi sunt pe urmele divei la orice pas, scrie stirileprotv.ro Daca fotbalistul de la Barcelona a fost fotografiat in Suedia alaturi de o blonda misterioasa, acum Shakira a fost surprinsa in…

- Desparțirea dintre Shakira și Pique continua sa scoata la iveala detalii neașteptate din viețile celor doua vedete. Recent, s-a aflat faptul ca prietenii fotbalistului nu prea o aveau la inima pe partenera acestuia. De altfel, anturajul fundașului echipei FC Barcelona a gasit o porecla hilara pentru…

- Shakira a fost fotografiata de paparazzi in timp ce se intorcea acasa, la volanul masinii sale. In imagini se vede ca artista nu poarta strop de machiaj, pare obosita si foarte ingandurata, semn ca despartirea de Pique este una extrem de dificila pentru ea.

- Shakia a lansat prima melodie dupa anunțul desparțirii de Pique. Versurile noii piese in colaborare cu David Guetta și Black Eyed Peas, numita "Nu-ți face griji", par sa fie un mesaj transmis starului de la Barcelona.

- Jordi Martin, unul dintre paparazzi de calibru din Spania, spune ca Pique o ține din petrecere in petrecere și ca are o relație noua dupa desparțirea de Shakira. „Despre petrecerile lui Pique, sa vedem... Il urmaresc pe Gerard de 12 ani și Pique este recunoscut in Barcelona pentru petrecerile pe care…

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Shakira și Gerard Pique au ales sa se desparta, dupa 12 ani de relație. Cei doi au impreuna doi copii, Sasha, in varsta de 7 ani, și Milan, de 9 ani. Dupa ce ziarele au scris ca Pique s-a mutat din domiciliul conjugal singur, intr-un apartament, iata ca acum, presa…

- Shakira (45 de ani), celebra cantareața din Columbia, și Gerard Pique (35 de ani) de la Barcelona ar fi pe punctul de a se desparți dupa ce fundașul spaniol și-ar fi inșelat partenera. El Periodico a publicat azi noi detalii despre presupusa amanta a lui Pique, care ar fi fost vazuta in perimetrul casei…