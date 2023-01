Stiri pe aceeasi tema

- Gerard Pique s-a afișat pentru prima data alaturi de noua iubita pe rețelele sociale.Fostul partener al Shakirei a publicat o fotografie cu el și iubita sa, Clara Chia Marti, in varsta de 23 de ani. Fostul fotbalist nu a atașat nicio descriere. Shakira și Pique și-au anunțat separarea in iunie 2022.…

- Gerard Pique a postat pe Instagram prima poza de cuplu alaturi de Clara Chia Marti, studenta de 23 de ani care l-a cucerit.Pana acum, fostul fotbalist al Barcelonei nu a comentat despre relație și nici nu a postat vreo imagine alaturi de noua femeie din viața lui, chiar daca fotoreporterii i-au tot…

- Dupa ce identitatea noii lui iubite, cea pentru care a parasit-o pe Shakira, a fost dezvaluita, Gerard Pique a oficializat relația cu o postare pe Instagram. Fostul fotbalist a pus prima poza in care apare alaturi de Clara Chia Marti.

- Shakira a facut primele declarații dupa ce a lansat melodia in care il umilește pe Gerard Pique, tatal copiilor ei. In doar cinci zile, piesa a strans peste 133 de milioane de vizualizari pe YouTube. Shakira a decis sa se razbune pe Gerard Pique, dupa ce a parasit-o pentru o femeie de 20 de ani, printr-o…

- Shakira stabilește recorduri cu noua piesa! Pique, ridiculizat de cantareața! Piesa lansata de Shakira, in care artista il ridiculizeaza pe Pique, a doborat recordurile YouTube. Clipul pentru Out of Your League a fost vizionat de peste 63 de milioane de ori in 24 de ore. A devenit astfel cel mai vizionat…

- Shakira (45 de ani) a lansat o noua melodie, in care ii ataca fara menajamente pe Gerard Pique (35 de ani) și pe noua sa partenera, Clara Chia Marti (23 de ani). Daca in piesele ”Monotonia” și ”Te Felicito” Shakira a facut referiri subtile la fostul sau partener, in versurile melodiei ”BZRP - Sesiunea…

- Dupa ce s-au desparțit cu mare scandal, caci nu au reușit sa ajunga la o decizie in privința celor doi copii, Shakira i-a facut o „surpriza” lui Gerard Pique. Cunoscuta pentru melodiile cu un mesaj puternic, artista s-a folosit de talentul sau, pentru a-l pune intr-o luna nefavorabila pe fostul partener.…

- Shakira nu a trecut peste desparțirea de Gerard Pique și a dat de pamant cu tatal copiilor ei intr-o melodie pe care a lansat-o in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap. Nu incape nicio urma de indoiala. Mesajul este pentru fostul ei iubit și pentru actuala lui prietena. Versurile sunt foarte dure.…