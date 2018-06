Stiri pe aceeasi tema

- „Un cerc in care ajung doar anumite informatii selectate si nu ajung si informatii care ar pune cat de cat oamenii pe ganduri sa isi dea seama ca realitatea este mai complexa decat o vad ei” Alina Mungiu-Pippidi si-a exprimat, in direct pentru Stirile B1TV, ingrijorarea privind felul in care au ajuns…

- „Un cerc in care ajung doar anumite informatii selectate si nu ajung si informatii care ar pune cat de cat oamenii pe ganduri sa isi dea seama ca realitatea este mai complexa decat o vad ei” Alina Mungiu-Pippidi si-a exprimat, in direct pentru Stirile B1TV, ingrijorarea privind felul in care au ajuns…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata, la mitingul PSD din Piata Victoriei, ca responsabilii pentru “abuzurile” din ultimii zece ani sunt Traian Basescu si Klaus Iohannis, impreuna cu “cozile lor de topor” Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea. “La noi, noua…

- Zeci de mii de membri PSD se afla sambata seara in Piata Victoriei, la cel mai mare miting politic pe care l-au pregatit partidele de guvernamant PSD-ALDE. Imbracati in alb, oamenii protesteaza fata de “abuzurile din justitie”. Gabriela Firea: Bine ati venit de buna voie la Bucuresti. Trebuie sa ne…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar suficient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane,…

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Piața Victoriei nu va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…

- PSD a stabilit, luni, ziua si ora marelui miting: sambata, la ora 20.00, in Piata Victoriei va avea loc demostratia de sustinere a Guvernului Dancila, anunța Antena 3. Decizia a fost luata in urma cu putin timp, in sedinta Comitetului Executiv National de azi, informeaza sursa citata. Va fi un miting…