Magazinele Profi si Penny retrag de la vanzare loturi de pipote si ficat de pui provenite din Polonia, dupa ce s-a descoperit ca sunt contaminate cu Salmonella enteritidis, potrivit Autoritații Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Produsele au fost livrate in reteaua acestor magazine de catre societatea Copanex SRL, conform ANSVSA. Din magazinele […]