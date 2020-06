Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au anunțat oficial primul dintre cele 33 de cazuri de achiziții anchetate in perioada pandemiei pentru achiziții controversate. Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, ar fi pretins unei firme o mita de 760.000 de euro, reprezentand 18% dintr-un contract care ar fi urmat sa fie atribuit discreționar…

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar pe directorul UNIFARM, Adrian Ionel, pentru luare de mita, abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influența, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Potrivit procurorilor,…

- Cel mai bogat om de afaceri bulgar Vasil Bojkov, zis Craniul, care domina loteriile private in Bulgaria, Republica Moldova și Georgia, urmarit de procuratura bulgara, a postat pe Facebook extrase de cont care arata retrageri de 67 de milioane de leva (circa 33,5 milioane de euro – n.trad.) din contul…

- Guvernul Orban pregateste prelungirea starii de alerta ca sa evite motiunea de cenzura, se spune intr-o postare a ALDE, publicata, luni, pe pagina de Facebook a partidului. „PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a țarii! Ministrul Sanatații vrea sa ne țina și dupa 15 iunie…

- Ministrul de interne, Marcel Vela a anunțat luni, Ordonanța militara nr. 11, in condițiile in care 14 mai este ultima zi in care mai este valabila starea de urgența, iar autoritațile nu mai pot impune reglementari dupa aceasta data prin ordonanțe militare. Principalele prevederi ale ordonanței se refera…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, duminica seara, ca lista cu masuri pentru prima etapa de relaxare va fi finalizata din punct de vedere juridic, dezbatuta si apoi aprobata in urmatoarea saptamana. Intr-o postare pe Facebook, Marcel Vela a precizat ca oricine doreste sa transmita sugestii in acest…

- Comandanti din marina militara americana au anuntat, miercuri, ca de pe portavionul Theodore Roosevelt, contaminat cu coronavirus, vor fi debarcati, pana vineri, inca aproape 2.000 de marinari, pe langa cei 1.000 scosi deja din dispozitiv, transmite dpa, preluata de agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Romania a inregistrat, in perioada 23 februarie – 15 martie, o crestere cu 37,2% a vanzarilor in retail, fata de acelasi interval de timp al anului trecut, cele mai importante salturi fiind consemnate la produsele de ingrijire personala si la alimente, potrivit unei analize a companiei Nielsen, citate…