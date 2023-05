Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de artefacte masculine, influențate de schimbarile culturale și sociale, dar și de perioadele istorice, sunt scoase la licitație saptamana viitoare, marți, 23 mai. Licitația de artefacte masculine cuprinde trei secțiuni: sabii, pipe și bastoane – piese istorice, de valoare muzeala, intre care…

- Se pare ca mai multe obiecte care au aparținut fostului dictator și soției sale pot fi cumparate acum de catre doritori. Afla din randurile de mai jos de la ce suma se liciteaza articolele cu valoare istorica.

- ​Peste 30 de obiecte istorice ale familiei Ceaușescu sunt scoase la licitație saptamana viitoare, vineri, 19 mai, intr-un eveniment dedicat ultimului secol de istorie a Romaniei, cuprinzand antipozii evoluției noastre, monarhia și comunismul, intr-o Licitație de Arta și Istorie. De controversatul cuplu…

- Țevile vechi din rețeaua de termoficare a Constanței sunt scoase la vanzare, prețul de pornire fiind 1.000 de lei/tona de fier vechi. „Societatea Termoficare Constanța organizeaza licitație publica deschisa cu strigare pentru valorificarea deșeurilor de fier vechi rezultate din dezafectarea rețelei…

- ANAF scoate la vanzare, in luna mai, zeci de vehicule la prețuri pentru toate buzunarele. Este vorba despre tranzacții care se vor realiza in urma unor licitații. De exemplu, Un Jaguar XF costa cat un set de jante noi.Ce mașini pot fi cumparate prin licitațiile ANAF in Cluj? Pe data de 12 mai, la ora…

- Intru in Turnu Magurele pe la „Ciuperca” și o cotesc inspre parc, pe strada 6 Martie. Opresc in fața catedralei, tocmai renovata [1] . Pașesc sfios inlauntrul bisericii, ctitorita in 1900 de Regele Carol I și Regina Elisabeta, ma inchin stangaci și aprind lumanari pentru viii și morții mei. Miroase…

- Apare un nou posibil motiv de scandal intre autoritațile romanești și cele ucrainene, dupa momentul „canalul Bastroe”. Este vorba despre cele circa 200 de morminte romanesti din cimitirul central din Cernauti aflate in paragina, ai caror proprietari sau urmasi nu se cunosc, care vor fi scoase la licitatie…

- Licitația pentru adjudecarea bijuteriei care a fost daruita de Regina Elisabeta familiei Launay din Iasi, proprietara casei care gazduia protipendada societatii romanesti, are loc pe 23 februarie.