- Piotr Verzilov, membru al trupei contestatare ruse Pussy Riot, spitalizat de duminica la Berlin, a fost "foarte probabil" victima unei otraviri de origine necunoscuta, dar se afla in prezent in afara pericolului, au anuntat marti medicii care il trateaza in Germania, informeaza AFP preluata de Agerpres.…

- Pyotr Verzilov, activistul afiliat grupului protestatar Pussy Riot, spitalizat in urma cu patru zile in Moscova sub suspiciunea de otravire, a fost transportat de urgența intr-un spital din Berlin, scrie BBC.

- Piotr Verzilov, membru al trupei ruse Pussy Riot spitalizat in Germania unde a fost transferat de la Moscova, a fost probabil victima unei ''tentative de asasinat'', a declarat sotia lui, informeaza cotidianul german Bild in editia sa de duminica. "Plec de la principiul…

- Piotr Verzilov, membru al grupului protestatar punk Pussy Riot care a fost spitalizat de marti la Moscova, deoarece ar fi fost otravit, a fost transportat la Berlin pentru tratament medical, informeaza BBC.

- Piotr Verzilov, un membru al Pussy Riot spitalizat de marti la Moscova in stare grava dupa o aparenta otravire si care si-a recapatat constienta va fi transferat sambata la Berlin pentru a primi tratament, a declarat partenera acestuia, Veronika Nikulsina, care spune ca si ea a fost otravita, potrivit…

- Unul dintre membrii grupului contestatar Pussy Riot se recupereaza dupa ce ar fi fost victima unei otraviri suspecte, au scris activistii joi pe Twitter, potrivit dpa. "Prietenul, fratele si tovarasul nostru Piotr Verzilov se afla la terapie intensiva. Viata ii este pusa in pericol. Credem…