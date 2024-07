Stiri pe aceeasi tema

- Eric-Emmanuel Schmitt este un scriitor de excepție, a carui opera inspira și emoționeaza cititorii de pe tot mapamondul. Poveștile sale patrund in cea mai sensibila zona a sufletului, acolo unde ni se pitesc intrebarile, nedumeririle și iubirile. Intr-un mediu adesea fragmentat, cum este lumea in care…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot orar al energiei electrice tranzacționate ai pe piața pentru ziua urmatoare (PZU) de la București, cu livrare in seara zilei de 11 iulie a ajuns la cel mai mare nivel al anului. Precedentul record a fost batut cu doar o zi in urma. Energia cu livrare in intervalele…

- Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA despre traficul de persoane evidentiaza progresele semnificative realizate de Romania in combaterea acestui fenomen, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Printre aspectele pozitive mentionate in raportul anual se numara: investigarea unui numar…

- Poliția Romana a transmis, marți, ca un ucrainean imobilizat și arestat preventiv in 2023 a fost agresiv fizic și verbal cu forțele de ordine, dupa ce in raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind respectarea drepturilor omului in Romania se arata ca ucraineanul ar fi fost agresat.

- Legea 121 2024 privind energia eoliana offshore a intrat astazi in vigoare Potrivit documentului oficial, prezenta lege reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore.Implementarea proiectelor de producere a…

- Miron Mitrea a explicat cum Traian Basescu și Monica Macovei au creat acest sistem securistic și in ce context a ajuns Florian Coldea sa ocupe funcții cheie in statul Roman:"Traian Basescu, la propunerea Monicai Macovei, care era un procuror comunist, a creat un sistem. A cautat niște tineri manevrabili,…

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata, marți, de președintele Klaus Iohannis. Romania a intrat in linie dreapta catre producția de energie eoliana in largul Marii Negre, transmitea la inceputul lunii aprilie, ministrul Sebastian Burduja.