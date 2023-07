Stiri pe aceeasi tema

- POMPIERI PROFESIONIȘTI… Astazi, pe stadionul „Rulmentul” Barlad se desfașoara primele doua probe din cadrul Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența, etapa zonala. Este o faza a competiției la care s-au calificat cele mai bune formații de pompieri din…

- Meteorologii au emis sambata avertizari de instabilitate atmosferica. Astfel, 14 județe vor fi sub avertizare Cod portocaliu, iar 18 sub avertizare Cod galben.Codul portocaliu vizeaza județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Harghita, Covasna, Brașov și porțiuni din județe Bistrița-Nasaud,…

- Agenția Naționala pentru Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizari meteo de ploi torențiale și vijelii, valabile in cea mai parte a țarii. Vremea va fi dominata de instabilitate atmosferica. Așadar, vineri, valabila pana sambata la pranz, in Crisana, nordul Banatului, Maramures, Transilvania,…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Valcea, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj și…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat ca, miercuri, la ora 10. a inceput sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii…

- Hidrologii au instituit un cod galben de viituri, valabil vineri pana la ora 24:00 pe rauri din 29 de judete, informeaza Agerpres.Se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Timis,…

- Meteorologii eu emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila vineri, in intervalul orar 12,00 – 23,00. Astfel, in intervalul orar 12:00 – 23:00, in zonele mentionate vor fi cantitatile de apa de 20-25 l/mp si izolat de peste 40…