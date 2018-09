Sorina Pintea, ministrul Sanatații s-a intalnit in aceasta dimineața cu omologul austriac Beate Hartinger - Klein. Cei doi oficiali au discutat despre procesul de preluare a președinției Consiliului Europei de catre Romania de la Austria, dar și despre o viitoare colaborare intre cele doua țari in domeniul sanatații. "Mulți pacienți romani acceseaza serviciile medicale din Austria. La nivelul celor doua țari am avut decontari in acest sens, dar din pacate acestea s-au datorat unor relații personale. Propunem parții austriece incheierea unui memorandum de colaborare pe termen lung", a declarat…