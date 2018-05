Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de alcool in randul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 și 19 ani este in creștere, la fel și numarul sarcinilor nedorite in randul adolescentelor, a spus, marți, ministrul Sanatații, Sorina Pintea.Specialiștii atrag atenția ca Romania are cea mai tanara bunica din lume, de doar 23 de ...

- Romania sta foarte prost in statistici in ce priveste consumul de alcool in randul adolescentilor, dar si la utilizarea mijloacelor de contraceptie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Romania se confrunta cu o amre problema in sectorul strategic al transfuziilor sanguine, centrele regionale fiind „la pamant” in conditiile in care nevoia de sange este foarte mare.

- S a decis modificarea legii salarizarii, a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Decizia a fost luata la capatul a aproape 11 ore de negocieri cu sindicalistii din sanatate, potrivit Romania TV.Aceste modificari vor viza strict modul de acordare a sporurilor, a completat Lia Olguta Vasilescu,…

- Scandal imens in sanatate. Angajatii din acest domeniu au iesit in strada si reclama faptul ca le-au scazut salariile pe luna martie. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea ii face praf pur si simplu pe protestatari.Citește și: Avertisment…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele Eurostat.

- Primele doze de imunoglobulina, 1.000, au ajuns ieri in Romania, iar alte 3.850 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania maine, in conditiile in care, lunar, pacientii din Romania au nevoie de 5.000 de doze. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la Digi24.In cursul lunii…

- "Din pacate, asa cum am mai afirmat, este trist cand moare cineva si am mai spus ca nu Ministerul Sanatatii declanseaza epidemia, ci specialistii. Specialistii spun ca nu este vorba despre o epidemie, ci de o circulatie mai intensa a virusului gripal", a declarat aceasta, joi, la iesirea de la discutiile…