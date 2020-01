Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat a finalizat vineri campania de plati in avans pentru beneficiarii care au depus cererea unica de plata in Campania 2019, iar suma totala autorizata la plata din 16 octombrie pana in prezent este de 1,335 miliarde euro. ”Prin…

- 844.000 de fermieri care exploateaza 9,7 milioane de hectare au depus cereri pentru plațile in avans ale subvențiilor aferente anului 2019. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat, pana in prezent, peste 1,2 miliarde euro plați in avans și chiar astazi au fost eliberate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca suma totala autorizata la plata in perioada 16 octombrie - 6 noiembrie 2019 este de 1,041 miliarde euro, din care:⦁ Pentru Campania 2019 - suma de 1,030 miliarde euro, din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA),…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie si pana in prezent, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2019, a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, astfel:561.958.064 euro…

- Guvernul a asigurat fonduri astfel incat, pana la finalul lunii noiembrie, peste 1,4 miliarde de euro sa fie platiti fermierilor sub forma de avans, a declarat luni prim-ministrul demis Viorica Dancila. "Am inceput la timp plata subventiilor pentru fermieri, asa cum ne-am angajat. In doar trei zile,…

- Din data de 15 octombrie 2019, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura va plati in avans o parte dintre ajutoarele financiare de care beneficiaza fermierii ialomițeni. Plata integrala a subvențiilor agricole se va realiza dupa data de 1 decembrie 2019. Peste 190 mii de hectare, eligibile…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza ca incepand cu data de 16 octombrie 2019 va demara Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2019. Reamintim ca in conformitate cu Decizia de punere in aplicare a…