''Pinocchio'', regia Matteo Garrone, deschide Bucharest International Film Festival

- Panorama este secțiunea BIFF ce aduce in prim plan filme premiate și consacrate la nivel mondial. Iata trei dintre filmele pe care vi le propunem in 2020: Pinocchio, Matteo Garrone „Pinocchio", regizat de Matteo Garrone, deschide cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film București…

- Guvernarea a început sa-și laude tot mai des realizarile. Dupa sesiunea parlamentara încheiata subit, socialiștii au organizat câteva conferințe de presa în care sa prezinte rezultatele activitații lor. Iar pentru ca nu prea aveau ce, au inclus acolo și…

- Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF) #6, unica manifestare cinematografica din Romania dedicata filmelor de dans, va avea loc in perioada 3 - 6 septembrie, la Bucuresti. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, proiectiile vor avea loc in aer liber la Cinema Elvira Popesco si Muzeul…

- Filmul de scurt metraj al regizorului moldovean Dumitru Grosei "Ecouri" a fost selectat in programul oficial al Festivalului Internațional de film de la Buenos Aires. Acest lucru a fost anunțat pe pagina oficiala a peliculei de pe Facebook. Festivalul de film se orienteaza spre lucrarile tinerilor cineaști…

- Filmul "Tom si Jerry 2.0" in regia lui Florin Piersic Jr. va fi prezentat in premiera, online, miercuri pe platforma TNRS - Scena Digitala, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Filmul, ce are la baza piesa de teatru "Jerry si Tom", de Rick Cleveland, ii aduce in prim plan pe actorii…

- “La Gomera”, cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, a fost desemnat marele caștigator al Galei Premiile Gopo, desfașurata aseara, in aer liber, la Verde Stop Arena din București. Filmul a primit noua trofee: Cel mai bun film de lungmetraj, Cea mai buna regie – Corneliu Porumboiu,…

