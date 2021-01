Kings Of Leon scot album nou!

Trupa Kings Of Leon anunță că lansează un nou album. Potrivit contactmusic.com, albumul se va numi: „When You See Yourself". Mai trebuie să așteptăm până pe 5 martie, până când o să fie lansat. Kings Of Leon a publicat pe canalul de YouTube mai multe fragmente din piesele care sunt incluse pe noul album, dar...