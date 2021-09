Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Renasterea organizeaza pe 26 septembrie traditionala cursa Race for the Cure Romania, cursa de alergare / plimbare 5km cu punctul de start/sosire pe Stadionul Tineretului Iolanda Balas-Soter. Race for the Cure 2021 va avea loc in 32 de state europene, devenind cea mai mare cursa internationala…

- O singura zi ne mai desparte de primul spectacol din FEST-FDR 2021, eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara cu sprijinul Primariei și al Casei de Cultura a Municipiului, acțiune co-finanțata de Consiliul Județean Timiș. Timp de noua zile, prin spectacole, prin intalnirile Studio FEST-FDR,…

- UPDATE – Aproape 40 de agenti economici au venit, vineri, pe pietonalul din centrul Iasiului, pentru a participa la targul locurilor de munca dedicat romanilor din diaspora, eveniment organizat de Primaria Municipiului Iasi si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). Cei 38 de agenti…

- N. Dumitrescu Potrivit reprezentanților Primariei Filipeștii de Padure, la nivelul comunei continua campania gratuita de screening ce este adresata femeilor, o serie de teste medicale urmand sa fie efectuate in data de 31.08.2021, incepand cu ora 09:30, persoanele interesate putand sa faca programarea…

- Se apropie cu pași repezi cea mai importanta zi pentru Nasrin Ameri. Prezentatoarea de la Antena Stars a avut parte de o petrecere surpriza a burlacițelor. Insa nu vorbim de orice petrecere, ci de un eveniment de lux, organizat pana la cel mai mic detaliu de cele mai bune prietene, care au facut-o sa…

- Colegiul Economic Buzau anunta multiplicarea proiectului Erasmus+ “Innovative tourism- collecting cultural heritage through intergenerational walks”, care va avea loc miercuri, 14 iulie, ora 11.00 la sala Athena (hotel Sport B 90 Buzau).

- 170 000 de femei din șapte județe vor fi testate gratuit cu teste Babeș Papanicolau și HPV pentru depistarea leziunilor colului uterin, in cadrul unui program lansat luni, in Prahova. Programul este finanțat din fonduri europene și este implementat de Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului…

- Presedintele chinez Xi Jinping a prezidat luni pe stadionul national din Beijing, supranumit Cuib de pasare, un spectacol grandios in cinstea centenarului Partidului Comunist Chinez, eveniment care a pus accentul pe redresarea Chinei dupa criza provocata de pandemia de COVID-19, transmite AFP. Acest…