Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday la Wizz Air. Prețurile scad masiv pe toate destinațiile, indiferent de perioada calatoriei Operatorul low-cost Wizz Air anunța reduceri de pana la 30% pe anumite zboruri rezervate vineri, indiferent de momentul calatoriei. Potrivit unui anunț al companiei, indiferent de destinație…

- Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri, fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza…

- BLACK FRIDAY 2019. Vanzarile cu pret redus, indiferent de tipul acestora - soldare, lichidare, vanzari promotionale - trebuie sa respecte o serie de reguli, printre care si aceea conform careia pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta, adica celui mai scazut pret practicat in acelasi…

- Perioada urmatoare aduce, odata cu apropierea zilei de Black Friday si a reducerilor, si febra cumparaturilor. De asemenea, cresterea numarului de utilizatori de telefoane inteligente sau tablete din ultimii ani a condus in mod inevitabil la captarea atentiei si prezentarea unui interes sporit sectorului…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda cumparatorilor sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze, in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este si Black Friday, iar in cazul in care considera ca drepturile…

- Wizz Air a lansat programul de vara 2020, pentru Romania: 13 rute noi, doua destinații in premiera și 3.000 de zboruri in plus Programul de vara al Wizz Air pentru sezonul 2020 de pe aeroporturile romanești este disponibil incepand de vineri, iar biletele se pot achiziționa deja de pe wizzair.com. Operatorul…

- Promoția este valabila astazi pentru rezervarile noi catre cele 150 de destinații ale companiei din intrega Europa, dar și din afara, iar calatoriile se poate realiza oricand, fara limita in ceea ce privește perioada. Reducerea de 20% se aplica tarifelor incluzand taxele și costurile obligatorii, dar…

- Wizz Air taie prețurile pe toate destinațiile. Tarifele pornesc de la 39 de lei Operatorul low-cost Wizz Air anunța astazi o reducere de 20% pentru zborurile din rețeaua extinsa a companiei. Promoția este valabilă astăzi pentru rezervările noi către cele 150 de destinații…