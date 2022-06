Stiri pe aceeasi tema

- Am vazut recent intr-un film un dialog legat de domnisoarele de onoare. Fata care vorbea despre asta era satula de acest statut si mi-am amintit entuziasmul, nerabdarea si bucuria cu care am primit eu rolul prima si prima data. Eram in prag de adolescenta si mi se parea ca nu exista onoare mai mare…

- Gheorghe Gheorghiu iși vinde conacul de la Buftea. 350.000 de euro cere cantautorul pe vila cat un mic bloc, ce se desfațoara pe doua nivele, are nu mai puțin de 450 mp și o curte de 500 mp. Artistul ce iși imparte viața pe doua continente (mai mult de jumatate de an locuiește in Statele Unite ala…

- Razboiul declansat de Rusia macina estul Europei de peste 100 de zile, iar spatiul aerian al Ucrainei, brazdat de rachete, precum si zonele din jurul tarii invadate au devenit adevarate tinte ale bombardamentelor. Civilii se tem pentru viata lor, motiv pentru care ambasadorul ucrainean din Israel le…

- Alexandra Stan a lasat in urma casnicia cu Emanuel Necatu și se ocupa in continuare de cariera sa. Artista este din nou cu zambetul pe buze, pentru ca a reușit sa lanseze un nou album, care se dovedește a fi deja un real succes.Seara trecuta, Alexandra Stan și-a lansat noul album, numit „Rainbow”, iar…

- Ninsorile au lovit Statele Unite ale Americii. Furtuna de zapada a lasat fara energie electrica 300 000 de consumatori, dintre care doua treimi sunt din statul New York. In orașul Virgil, stratul de zapada ajunge la 45 de centimetri.

- Andreea Esca dezvaluit care este cheia succesului sau. Fanii nu se așteptau ca detaliul sa aiba legatura cu soțul ei. Celebra știrista de la PRO TV a surprins pe toata lumea cu declarația pe care i-a facut-o partenerului ei. ,,Sunt un om implinit, da, iar asta pentru ca am susținere”, a subliniat jurnalista.…