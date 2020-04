Pink, diagnosticata cu noul Coronavirus! Doneaza 1 milion de dolari in lupta contra COVID-19 Pink, diagnosticata cu noul Coronavirus! Doneaza 1 milion de dolari in lupta contra COVID-19 In urma cu doar cateva ore, Pink a dezvaluit, printr-o postare pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Nu doar ea, ci si fiul ei in varsta de doar 3 ani, micutul Jameson. Artista marturiseste ca atat ea, cat si cel mic au avut simptome specifice. Dar, dupa o perioada de autoizolare, acum sunt ambii vindecati, ultimele teste iesind negative. Pink spune ca urmatoarele doua saptamani sunt cruciale in lupta contra acestui virus. Artista ii indeamna pe toti fanii ei sa stea acasa si sa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

