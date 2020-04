Stiri pe aceeasi tema

- Fiica unui barbat care a murit din cauza noului coronavirus, la Suceava, a facut dezvaluiri cutremuratoare. Femeia a povestit cum mama ei a implorat sa afle care este starea soțului ei, care s-ar infectat cu COVID-19 in spital.

- In contextul pandemiei de COVID-19, autoritațile care lupta cu dopajul trebuie sa reduca turația motoarelor, atat WADA, cat și agențiile naționale punand in prim-plan sanatatea sportivilor și angajaților Toate domeniile adiacente sportului sunt afectate in aceasta perioada de lucrurile care se intampla…

- Pentru sute de milioane de oameni de pe glob, criza coronavirusului inseamna multe probleme. Multe dintre ele sunt și de natura economica, avand in vedere ca mulți nu mai put sa lucreze pentru a-și caștiga o paine. Nu-i deloc și dilema lui Adrian Enache, care, deși clar nu mai are cum sa faca spectacole…

- Pentru Organizația Mondiala a Sanatații, sunt niște numere in statistica morților generate de coronavirus. Pentru familie și prieteni, sunt oameni pe care ii pierd in cele mai dureroase condiții. O tanara a dezvaluit care este cel mai sfașietor lucru, atunci cand pandemia de COVID-19 rapune pe cineva.

- Un medic din Italia care se confrunta cu cazuri de coronavirus a facut dezvaluiri infioratoare, descriind situația disperata in care se gasește sistemul sanitar din aceasta țara, din cauza crizei generate de Covid-19. El a explicat cum sunt aleși pacienții care sa fie tratați cu prioritate.

- Miercuri va avea loc si primul joc din Bundesliga fara spectatori, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP. Este vorba despre întâlnirea dintre Borussia Monchengladbach și FC Koln, care se va disputa pe Borussia-Park (Mönchengladbach), de la ora 19:30.Meciul dintre Borussia…

- Conducerea UDMR Arad a decis, luni, sa anuleze manifestarile comemorative dedicate revolutiei pasoptiste, programate ca in fiecare an pe 15 martie, in Parcul Reconcilierii Romano-Ungare, pe fondul masurilor anuntate de autoritati pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Presedintele UDMR Arad,…