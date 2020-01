Pink are 40 de ani si este una dintre cele mai realiste artiste de rang international! Recent, artista si-a dat cu parera la operatiile estetice, dar si la exagerarile la care ajung unele vedete! Pink a cunoscut succesul inca de mica, dar a stiut mereu sa ramana constanta. Cu toate ca are 40 de ani si semnele varstei isi fac aparitia, vedeta nu a suferit nicio interventie esetica, detestandu-le intru-totul. Recent, pe contul de Twitter, blondina a scris o postare in care a vorbit deschis despre varsta ei, dar si despre aspectul fizic, scriind un mesaj pentru cei 32 de milioane de urmaritori. Pink…