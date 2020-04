Stiri pe aceeasi tema

- Pink a marturisit ca ea și fiul ei, Jameson, in varsta de trei ani, au avut COVID-19, iar aceasta boala s-a parut „cel mai infricoșator lucru” pe care l-a experimentat. Autoarea hit-ului ‘Raise Your Glass’ a povestit in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, potrivit contactmusic.com: „La un moment dat,…

- „In urma cu doua saptamani, fiul meu, de trei ani, Jameson, si eu am prezentat simptome de COVID-19. Din fericire, medicul nostru de asistenta primara a avut acces la teste și rezultatele au fost pozitive. Familia mea era deja autoizolata in casa și am continuat sa facem acest lucru in ultimele doua…

- Cantareata americana Pink a dezvaluit, vineri seara, ca a fost infectata cu Covid-19 si, dupa ce s-a autoizolat cu familia in Los Angeles, s-a vindecat.Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani, scrie news.ro. Citește…

- Cantareata americana Pink a dezvaluit, vineri seara, ca a fost infectata cu Covid-19 si, dupa ce s-a autoizolat cu familia in Los Angeles, s-a vindecat. Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani.

- Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani. „Aceasta boala este o chestie foarte grava si reala", a scris ea. „Este o parodie absoluta, un esec al Guvernului nostru sa nu faca testarea mult mai accesibila". Pink a…

- Simptomele covid-19 - oboseala, febra, tuse, dureri de cap, pierderea mirosului si, mai putin frecvent, pneumopatii - sunt benigne, insa variaza de la un pacient la altul si par caracteristice noului coronavirus, pe care sistemul nostru imunitar nu-l cunoaste, relateaza AFP.

- Portarul spaniol Pepe Reina, de la echipa engleza de fotbal Aston Villa, care este in recuperare dupa ce a fost infectat cu virusul Covid-19, a declarat ca s-a speriat cand a avut febra, tuse si a simtit ca ii lipseste aerul, relateaza EFE.''Am fost in izolare de la primele simptome ale virusului.…

- Portarul spaniol Pepe Reina, de la echipa engleza de fotbal Aston Villa, care este in recuperare dupa ce a fost infectat cu virusul Covid-19, a declarat ca s-a speriat cand a avut febra, tuse si a simtit ca ii lipseste aerul, relateaza EFE. ''Am fost in izolare de la primele simptome…