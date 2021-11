Gheorghe Ștefan a fost eliberat din inchisoare dupa mai puțin de doua luni, in urma admiterii cererii sale de eliberare condiționata. Pe 14 septembrie 2021, dupa nenumarate amanari, „Pinalti” a primit sentinta definitiva si irevocabila de condamnare in dosarul Giga TV. Pedeapsa a fost mai mare decat la prima instanța, care-l condamnase pe fostul primar […] The post Pinalti a "fentat" puscaria: cum sa fii condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare, dar sa stai numai cateva zile dupa gratii! first appeared on Ziarul National .