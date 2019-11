(P)In ce domenii isi pot gasi cu usurinta un job candidatii din orase precum: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara?

Stiri pe aceeasi tema

- Endava, companie publica de servicii IT, cu peste 19 ani de experienta, s-a clasat pe locul 2 in Topul Național al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) in Domeniul Cercetare, Dezvoltare și High Tech, Grupa: Activitați de realizare a soft-ului la comanda (software orientat…

- Marsul "Impreuna pentru siguranta femeilor", editia a V-a, va avea loc sambata in Bucuresti si alte trei mari orase din tara - Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, informeaza Centrul FILIA, intr-un...

- Primul serviciu de car sharing "de la persoana la persoana" din Romania, Perpetoo, este disponibil incepand din octombrie in Bucuresti si in alte trei orase mari din tara, respectiv Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, au anuntat reprezentantii companiei dezvoltatoare, intr-un comunicat, potrivit Agerpres.…

- Primul serviciu de car sharing de la persoana la persoana din Romania, Perpetoo, este disponibil incepand cu aceasta luna in București și in alte 3 orașe mari din țara: Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Serviciul se adreseaza celor care vor sa iși dea spre inchiriere mașinile, precum și celor care vor…

- La inceputul lunii iulie, Carrefour a lansat, in Bucuresti, un program-pilot intitulat "Punem pret pe plastic", prin intermediul caruia clientii puteau duce la magazin o sticla PET, primind in schimb legume sau fructe produse de fermieri romani. Pentru ca rezultatele acestei campanii au fost chiar peste…

- Peste jumatate dintre studentii (55%) aflati in cautarea unei locuinte in chirie au un buget lunar de 100 - 200 de euro, iar majoritatea sunt in cautarea unei garsoniere, reiese dintr-un studiu realizat de catre reprezentantii unei platforme imobiliare online. Conform datelor centralizate de OLX Imobiliare,…

- Emisiunea de marci postale "Magellan, 500 de ani de la inceputul calatoriei in jurul lumii" va fi introdusa in circulatie, incepand de marti, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui…

- In urma invitațiilor a șapte universitați de prestigiu din Romania, echipa controversatului film TOUCH ME NOT - caștigatorul Ursului de Aur la ediția de anul trecut a Festivalului de Film de la Berlin și nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film (cunoscute și ca Oscarurile Europene) - a inițiat…