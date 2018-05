Stiri pe aceeasi tema

- Un student in ultimul an la Scoala de Politie din Campina a scapat cu viata dupa ce s-a lovit cu masina de un stalp de iluminat, in Pitesti. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul a ramas efectiv infasurat pe stalp. Accidentul, produs cu cateva luni inainte sa devina politist, i-ar putea…

- Copilul se juca nesupravegheat in curte si era cu spatele la cal cand animalul a scapat din locul in care era legat. Mama lui a fost cea care a observat incidentul. Tot ea a sunat si la numarul de urgenta. Medicii de la Spitalul de Pediatrie din Pitesti au luat decizia sa-l trimita pe copil…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”cpt. Puica Nicolae” al județului Argeș au fost prezenți la Bursa Locurilor de Munca organizata la sfarșitul saptamanii trecute, in Pitești, pentru a promova oferta educaționala a unitaților de invațamant care pregatesc personal pentru nevoile…

- La doar trei zile distanta de la succesul repurtat la Pitesti, la mijlocul saptamanii, Foresta a sustinut un nou meci in deplasare si tot in judetul Arges, la Mioveni de aceasta data. Partida de sambata, contand pentru etapa a XXVII-a a Ligii secunde nu s-a mai incheiat insa cu un rezultat ...

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr un autoturism.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arges, incidentul a avut loc in cartierul Trivale, ancheta fiind in desfasurare.Am fost sesizati ca…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…